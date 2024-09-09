David Lawder[７日 ロイター] - イエレン米財務長官は７日、バイデン大統領の任期が来年１月に終了すれば自身の政府最高レベルでの職務も「おそらく終了する」と述べた。テキサス州オースティンで開催されたイベントで質問に答えた。７８歳のイエレン氏は財務長官、連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長といった要職を歴任した初の女性だ。一方、今後数カ月は財務省でまだ多くの仕事が残っていると語り、中国の何立峰副首相と再び会談