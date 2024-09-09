国際収支（7月）08:50 結果31930.0億円 予想25000.0億円前回15335.0億円（経常収支) 結果28029.0億円 予想21100.0億円前回17763.0億円（経常収支・季調済) 結果-4827.0億円 予想-4242.0億円前回5563.0億円（貿易収支)