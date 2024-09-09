実質GDP２次速報値（2024年 第2四半期）08:50 結果0.7% 予想0.8%前回0.8%（前期比) 結果2.9% 予想3.2%前回3.1%（前期比年率) 結果3.2% 予想3.0%前回3.0%（GDPデフレータ・前年比)