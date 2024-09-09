日本GDP下方修正でやや円売り、追加利上げ観測後退 日本第2四半期GDPが+2.9%と予想外に下方修正されたことを受け日銀の年内追加利上げ観測がやや後退。GDP発表受けやや円売り、ドル円142.50円台に上昇。 実質GDP２次速報値（2024年 第2四半期）08:50 結果0.7% 予想0.8%前回0.8%（前期比) 結果2.9% 予想3.2%前回3.1%（前期比年率)