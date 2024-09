Firefoxが2024年7月9日にリリースしたバージョン128で、CSSの「@property」に対応したことにより、主要なブラウザ全てで「@property」の記法を使用できるようになりました。「@property」を使うことで実現できるデザインの一例について、ウェブエンジニアのライアン・マリガン氏がブログに投稿しました。CSS @property and the New Stylehttps://ryanmulligan.dev/blog/css-property-new-style/マリガン氏がデモとして提示したのは