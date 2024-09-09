伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「女三人あれば身代が潰れる？」（第117回）が9月10日に放送される。【写真】明日の『虎に翼』場面カットよね（土居志央梨）に呼び出された寅子（伊藤沙莉）連続テレビ小説『虎に翼』は、女性で日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの半生をモチーフにした連続テレビ小説第110作目となる物語。伊藤演じる主人公・猪