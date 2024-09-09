韓国のアイドルグループ「ＡＳＴＲＯ」のチャウヌが、９日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演。韓国の人気スターのバラエティー番組登場に、Ｘ（旧ツイッター）では「チャウヌ」がトレンドランキングに入るなど、話題となっている。番組冒頭で同局・田村真子アナウンサーがチャウヌを紹介し「『ラヴィット！』に出演するために来日されました」と話すと、ＭＣのお笑いコンビ「麒麟」の川島明は「怖