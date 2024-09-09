【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターは９日、全国の１８歳以上の２５０８人を対象に２〜６日に実施した調査で、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の支持率は前週から０．３ポイント上昇した２９．９％だったと発表した。不支持率は０．６ポイント下落の６６．１％だった。尹大統領の支持率は８月第２週の３３．６％から３週連続で下落し、先週の調査では２９．６％となった。リアルメーターは、与野党の関係