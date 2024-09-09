イスラエルの占領下にあるパレスチナと隣国ヨルダンとの境界にある検問所で銃撃があり、近くにいた3人が死亡しました。【映像】検問所付近の様子イスラエル軍は8日、パレスチナのヨルダン川西岸地区とヨルダンとの境界にあるアレンビー橋の検問所で、テロリストが治安部隊に発砲したと発表しました。この人物はヨルダンからトラックを運転して検問所に来たあと、貨物ターミナルで銃を発砲したということです。その後、治安部隊