その瞬間、パブリックビューイング会場には、悲鳴と歓声が入り交じり、大きな拍手が沸き上がりました。8日、日本の一力遼棋聖（27）が中国の謝科九段に挑んだ「第10回応氏杯世界選手権」の決勝五番勝負。4年に一度開催され「囲碁のオリンピック」とも呼ばれています。連勝して第3局に臨んだ一力棋聖はスピーディーかつ正確な読みで3連勝し、優勝を果たしました。主要な世界戦で日本勢が優勝するのは、2005年以来、19年ぶり