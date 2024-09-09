サブウェイは、2024年9月11日から「燻タルBLT」「燻タルえび」「燻タルてり焼き」と「お月見アイス 〜とろ〜りさつまいもソース〜」を、レジャー施設内店舗など、一部店舗を除く全国のサブウェイで販売します。ひんやりあま〜いお月見アイス今回新たに登場する燻タルシリーズは、サブウェイで人気のタルタルソースにスモークの香りを加え、秋らしくアレンジした商品です。燻製風味タルタルソースは、クセがない燻香で食べやすいヒ