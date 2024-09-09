９日の東京株式市場は大きく売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５８５円安の３万５８０５円と大幅続落。 主力株をはじめ広範囲の銘柄にリスク回避の売りが噴出、日経平均株価は寄り付きでフシ目の３万６０００円台を大きく下回った。前週末の米国株市場では８月の米雇用統計発表を受けてＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅下落、ナスダック指数の下げは約２．６％に達した。雇用統計の内容は強弱入り交