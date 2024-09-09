1玉30円くらいで購入出来る焼きそば麺は、家計救済の優秀食材！おまけに麺と野菜を炒めるだけと簡単なので、焼きそばは作る機会の多い麺料理です。いつもはソース焼きそばが定番ですが、たまには違う味付けで作ろうとレシピを検索。すると、YouTubeの料理チャンネル『まかないチャレンジ！』で「白焼きそば」を紹介していました。って、白とはいったい何なのでしょう…⁉仕上がった焼きそばは確かにソース色の黒