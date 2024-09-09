東京エレクトロンがウリ気配スタートで６日続落、２万円大台攻防を意識させる展開にあるほか、ディスコ、レーザーテック、アドバンテストなど半導体製造装置大手が軒並みウリ気配で始まっている。前日の米国株市場では主要株価指数が揃って大幅安となり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が２．６％安と下げが大きくなった。特に５日に５～７月期決算を発表した半導体開発・設計大手のブロ&#