9日8時45分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前週末清算値比1060円安の3万5300円で寄り付いた。前週末の日経平均株価の現物終値3万6391.47円に対しては1091.47円安。夜間取引の終値3万5200円に対しては100円高となっている。 株探ニュース