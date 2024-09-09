9日8時45分、TOPIX先物期近2024年9月限は前週末清算値比66ポイント安の2524ポイントで寄り付いた。前週末のTOPIXの現物終値2597.42ポイントに対しては73.42ポイント安。夜間取引の終値2525ポイントに対しては1ポイント安となっている。 株探ニュース