9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年9月限は前週末清算値比635ポイント安の2万3105ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万3794.14ポイントに対しては689.14ポイント安。夜間取引の終値2万3130ポイントに対しては25ポイント安となっている。 株探ニュース