9日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年9月限は前週末清算値比20ポイント安の623ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値643.88ポイントに対しては20.88ポイント安。夜間取引の終値621ポイントに対しては2ポイント高となっている。 株探ニュース