9日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝142円48銭前後と、前週末午後5時時点に比べ4銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝157円95銭前後と45銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース