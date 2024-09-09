自宅の一室を写した一枚の写真に、Xで2万いいね。広々としたフローリング張りの部屋は、一見するとなんの変哲もないように感じますが……実はこの写真の中にワンちゃんが潜んでいるんです！写真の手前に見えるふわふわのラグをよーく見てみると、なんとそこにワンちゃんが寝そべっているではありませんか。違和感なく家具に擬態しちゃってますね……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】これは、当時飼い主さん