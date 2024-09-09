日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00〜)が、きょう9日に放送される。村上信五(左)とマツコ・デラックス「街行く人の夏のファッションをチェックしてみた件」では、街で出会った個性的なファッションの人々を直撃。過去登場した猛者を上回るマイメロ好きの男性や、顔の周りがあらゆる毛で覆われた男性、雨が降ると大変なことになるという虹色ヘアーの女性などが登場する中、完全プライベートな俳優・加藤