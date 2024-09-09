【坡州聯合ニュース】北朝鮮との軍事境界線に近い韓国北部・京畿道坡州市で８日午後２時ごろ、北朝鮮から飛んできたごみなどをぶら下げた風船が倉庫の屋上に落下し、出火した。火はおよそ３時間後に消し止められた。火災によるけが人はいなかった。倉庫１棟の屋根３３０平方メートルが焼けた。警察と消防は風船についていた起爆剤がごみと一緒に焼けて火が出たとみて、正確な火災の原因を調べている。韓国軍合同参謀本部によ