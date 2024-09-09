財務省が９日発表した７月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は前年同月比１５．１％増の３兆１９３０億円の黒字だった。黒字は１８カ月連続で、比較可能な１９８５年以降の７月としては過去最大を更新。配当金や利子の収支を示す第１次所得収支の黒字額が、単月として過去最高となったことが寄与した。