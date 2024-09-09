海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す7月の経常収支は3兆円あまりの黒字となりました。7月としては過去最大の黒字幅です。財務省が発表した7月の国際収支によりますと、経常収支は去年の同じ月と比べて4180億円黒字幅が拡大し、3兆1930億円の黒字となりました。7月としては過去最大の黒字幅で、黒字は18か月連続です。背景にあるのは、海外で持つ資産による利子や配当収入などを表す「第一次所得収支」の伸びです。円