滋賀県近江八幡市(おうみはちまんし)のふるさと納税返礼品、9選を紹介します。滋賀県のほぼ中央に位置する近江八幡市は、日本唯一の淡水湖に浮かぶ有人島(沖島)を有するまち。古くから農業を中心に栄えてきましたが、中世以降は陸上と湖上の交通の要衝という地の利を得て、多くの城が築かれ、日本最大級の山城「観音寺城跡」、天下の名城「安土城跡」など国の史跡が点在しています。今回紹介するのは、近江八幡市自慢の「近江牛」