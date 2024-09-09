横浜市は2025年度、民間企業と連携して市内全域を一つの事業区域としたシェアサイクル事業を開始する方針を発表した。これまでは都心部と中部、北部と南部で異なる事業者とサービスを提供しており、利便性に問題が指摘されていた。市は協働事業者の年内決定を予定している。「乗って帰れます」電動スケーター「違法」販売の現場を歩いた横浜市は11年度、全国に先駆けて民間企業と連携したシェアサイクル事業を都心部（主にみ