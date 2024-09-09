Yoshifumi Takemoto［東京９日ロイター］ - 内閣府が９日発表した４─６期実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報値は前期比プラス０．７％となった。年率換算ではプラス２．９％で、１次速報（プラス３．１％）から下方修正された。個人消費、設備投資、公共投資が下押しした。個人消費の下押しが大きく響いた。ロイターがまとめた民間調査機関の事前予測では、予測中央値は前期比プラス０．８％、年率プラス３．２％だった。