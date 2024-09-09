Zaheer Kachwala[６日 ロイター] - Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インディシーズは６日、パソコンメーカーのデル・テクノロジーズ、データ解析企業パランティア・テクノロジーズ、保険会社のイリー・インデムニティーをＳ＆Ｐ５００種株価指数の構成銘柄に採用すると発表した。３社が採用される代わりにアメリカン航空グループ、エッツィ 、バイオ・ラッド・ラボラトリーズが除外される。変更は９月２３日の取引開始前に実施される