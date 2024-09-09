【モデルプレス＝2024/09/09】TBSでは、15日よる7時から2時間にわたり『オールスター夢の競演！究極の2択SHOW！THE ハイ＆ロー』を生放送。『ブラックペアン シーズン２』の主演を務める二宮和也（嵐）に加え、竹内涼真、葵わかな、キム・ムジュン、田中みな、小泉孝太郎、内野聖陽の出演が決定した。【写真】「ブラックペアン２」オペシーンに「VIVANT」俳優登場◆ “チームブラックペアン”生放送に総出演8日に放送された『ブラ