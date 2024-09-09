9月12日に告示される自民党総裁選に出馬を表明した小林鷹之前経済安保相（49）が、首相に就任しても靖国神社への参拝を続ける意向を持っていることが分かった。月刊誌「文藝春秋」10月号のインタビューで小林氏本人が靖国参拝への思いを語っている。【画像】靖国神社で取材に答える小林鷹之氏文藝春秋のインタビューに答える小林鷹之氏©文藝春秋中国で戦病死した祖父の存在小林氏は今年8月15日の終戦記念日にも靖国神社