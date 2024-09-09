俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）が９日、生放送された。番組内では兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑について報じ、疑惑告発文書を巡り、県議会の調査特別委員会（百条委員会）が行われたことを伝えた。その中で様々な質問に対して釈明を続ける斎藤知事の映像を流し、この姿について、谷原に見解を尋ねられた同局解説委員の風間晋氏は「現代の裸の王様なんだと思