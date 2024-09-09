ブルボンは、“秋の味わいシルベーヌ”として「シルベーヌほろにがキャラメル」を2024年9月10日(火)より発売します。 ブルボン「シルベーヌほろにがキャラメル」  商品名： シルベーヌほろにがキャラメル内容量： 6個発売日： 2024年9月10日(火)全国発売販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格： オープンプライス賞味期限