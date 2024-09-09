◆秋季リーグ◇仙台六大学野球第２節第２日▽２回戦東北工大２−７東北学院大（８日・東北福祉大野球場）東北学院大は２番手で登板した内田塁斗投手（２年＝盛岡三）が５回を無安打無失点に抑え、東北工大を７―２で下した。これまでとはひと味違う投球術で、東北学院大・内田がリーグ戦初勝利をつかんだ。３―２の５回から２番手で登板し、許した走者は四球だけの無安打投球。４奪三振無失点と流れを引き寄せる好投に「