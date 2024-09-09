北海道ホテル＆リゾートが運営する「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルが、ハロウィンの装飾や秋のイベントで北海道旅行を盛り上げます。 「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル」「新冠温泉ホテルヒルズ」秋のイベント  北海道ホテル＆リゾートが運営する「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉ス