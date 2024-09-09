自民党総裁選に5回目の出馬を決めた石破茂元幹事長が、「アメリカ本土に自衛隊の基地を置くべき」と「文藝春秋」編集部のインタビューで明らかにした。日米同盟強化のためだが、総裁選での争点にもなりそうだ。【画像】「米の広大な基地での訓練も必要」と語る石破茂氏文藝春秋のインタビューに答える石破茂氏©文藝春秋「アメリカの広大な基地での訓練も必要」「米国に自衛隊の基地を置くことも考えるべきです。もちろん