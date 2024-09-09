漫才コンビ・爆笑問題の所属事務所として立ち上げられた「タイタン」。事務所が成長軌道に乗った1990年代後半、プライベートでは2度にわたる不妊治療に挑戦していたことを、太田光代社長が明かした。【画像】出会った頃の太田光と光代さん「太田と一緒になった当初、私は子供を作ることはほとんど考えていませんでした。もともと子供がさほど好きではなく、自分の子を育てたいという強い気持ちもなかったのです。仮に出産したと