内閣府が９日発表した２０２４年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰ（季節調整値）が１〜３月期と比べ０・７％増だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算は２・９％増で、今年８月時点の速報値（０・８％増、年率換算３・１％増）から下方修正した。