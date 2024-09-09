＜大相撲九月場所＞◇初日◇8日日◇東京・両国国技館大相撲九月場所、序ノ口最初の取組で、幸先よく初日を出した19歳の若手力士が土俵下で見せた“丁寧なお辞儀”に「なんて素敵な所作」と驚きと称賛の声が相次いだ。一方、力強い取組には「いい相撲だった」など今後への期待の声も寄せられた。【映像】あまり見たことない「丁寧なお辞儀」序ノ口十五枚目・豪聖山（武隈）が序ノ口十五枚目・古田（二所ノ関）を上手投げで下し