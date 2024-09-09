ロシアでは、統一地方選挙の投票が締め切られました。もっとも選挙とは名ばかりで、ほとんどの野党候補は様々な理由をつけられて、立候補資格を得ることができませんでした。野党「ラススベート」エカテリーナ・ドゥンツォワ代表「当局は政権と対立するような政治的発言をしようとする人たちが選挙に参加しないよう、予防線を張っているのです」投票所は閑散としていました。選挙はプーチン政権を支える与党が圧勝する見