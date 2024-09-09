密輸と隠密輸送は近い!?“敵に知られない”という意味では同じ技術！アメリカ海兵隊が新型の輸送用無人艇をテストしていると、2024年9月4日、アメリカ海軍調査研究所（USNI）のニュースサイト「USNIニュース」が報じました。コロンビア海軍に拿捕されたコカイン密輸用の半潜水艇（画像：コロンビア海軍）。この無人艇は、麻薬密売組織お手製の、操舵室以外ほぼ全ての船体が水中にある半潜水艇にヒントを得たものです。敵対国が