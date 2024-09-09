JR西日本によると、9日午前6時50分ごろ、琵琶湖線膳所駅（大津市）で通過中だった貨物列車と人が接触した。琵琶湖線、京都線、神戸線の米原―姫路間で運転を見合わせたが、同日午前8時39分に運転を再開した。【戸田紗友莉】