◆秋季リーグ◇仙台六大学野球第２節第２日▽２回戦仙台大５−１東北大（８日・東北福祉大野球場）仙台大が東北大に５―１で勝ち、勝ち点を２に伸ばした。先発右腕の佐藤幻瑛（２年＝柏木農）が、自己最速タイの１５３キロを計測。８回を投げて５安打１失点、毎回の１０奪三振と好投を見せた。スコアボードの「１５３」の数字に、一塁側スタンドの控え部員からどよめきが起きた。５回１死、仙台大・佐藤幻が投じた２球