クリーム系や総菜系など、さまざまな具材をサンドしたヤマザキの人気商品「ランチパック」。今度はなんと、雪印メグミルク「6Pチーズ」をサンドしちゃいました!マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!ランチパック「チーズ」○人気者同士がコラボした「ランチパック チーズ」6Pチーズのランチパック、パッケージが可愛いですね。しかも、6Pチーズカラーの赤と青が目立