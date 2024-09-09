「Gemini」はGoogleが提供している生成AIベースのチャットサービスである。もともとはGoogle Bardという名称だったが、2024年2月にGeminiに改名され、それと同時により高度な機能が使える有料版の「Gemini Advanced」もスタートした。それでは、GeminiとGemini Advancedは何が違うのだろうか。Android Policeの記事「Google Gemini vs. Gemini Advanced: 7 key differences explained」では、両者の主な違いを7項目にわたって取り