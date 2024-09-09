猛烈に降る雨と激しい風は視界を奪い、周囲の様子は分かりません。アメリカの気象機関が、最も強い階級の「スーパー台風」に発達したと解析していた台風11号が中国南部を直撃しました。これまでに分かっているだけで3人が死亡し、被災した人は123万人に上ります。台風が去った街では至る所で木が倒れ、空港も被害を受けて閉鎖されました。台風11号はその後ベトナムに上陸し、ロイター通信は少なくとも4人が死亡し、十数