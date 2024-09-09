[キーウ（キエフ） ７日 ロイター] - ウクライナ外務省は７日、イランの弾道ミサイルがロシアに提供される可能性があるとの報道を深く懸念していると表明した。同省は記者団に電子メールで送った声明で、イランとロシアの軍事協力の深化はウクライナ、欧州、中東への脅威だとし、国際社会にイランとロシアへの圧力を強めるよう呼びかけた。ＣＮＮと米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは６日、匿名筋の話としてイランがロシ