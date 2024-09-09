[チェルノビオ（イタリア）７日 ロイター] - イタリアのウルソ企業相は７日、欧州連合（ＥＵ）が２０３５年以降、域内でエンジン車の新車販売を事実上禁止する計画について、見直し時期を来年に前倒しするべきだとの考えを表明した。この計画は現在、進展状況の評価を２０２６年に行う予定としている。しかしウルソ氏は、来年初めに実施する必要があると主張。「新しい欧州委員会が真っ先に対処しなければならない問題だと思