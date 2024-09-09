[ソウル ９日 ロイター] - 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は９日の北朝鮮建国記念日に際して、同国の金正恩朝鮮労働党総書記にメッセージを送った。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が同日報じた。プーチン氏は「ロシアと北朝鮮の包括的な戦略的パートナーシップはわれわれの共同努力によって計画通りに強化されると確信している」と述べたという。習氏は、北朝鮮との戦略的コミュニケーションと協力の強化を呼