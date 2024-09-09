Rupali Chaudhary[６日 ロイター] - 格付け会社フィッチは６日、財政政策の改善を理由にトルコの長期外貨建て発行体デフォルト格付けを「Ｂ＋」から「ＢＢ−」に引き上げた。より厳格な金融政策や計画的予算削減、賃金調整がインフレ低下と経常赤字縮小につながり、最終的には外貨準備の維持に役立つとの見方を示した。今年に入り２度目の格上げとなる。見通しは「ポジティブ」から「安定的」に変更した。ムーディーズも今年７