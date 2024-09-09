【S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム（初回生産）】 9月10日 予約開始 2025年1月 発売予定 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム（初回生産）」を9月10日より予約受付を開始する。発売は2025年1月を予定し、価格は4,950